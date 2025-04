Capello elogia: «Inter perfetta. Lautaro Martinez e Thuram? 10 e lode»

L’Inter batte 2-1 il Bayern Monaco in casa dei tedeschi. Fabio Capello elogia il gioco dei nerazzurri e il coraggio nel proporre un gran gioco fuori casa.

PERFETTA – L’Inter vince contro il Bayern Monaco, all’Allianz Arena, compiendo una vera e propria impresa. Una gara giocata ad alti ritmi soprattutto nel primo tempo. L’ex tecnico di Real Madrid, Roma e Juventus, Fabio Capello sottolinea la bravura dei ragazzi di Simone Inzaghi nell’aver espresso un gran gioco contro una delle favorite per la vittoria finale della Champions League: «È stata un’Inter perfetta. Ha fatto giocare il Bayern Monaco, quando aveva la palla e veniva pressata ha giocato con grande personalità. Sommer non aveva paura nell’uscire anche palla al piede, non ha mai buttato via la palla. Ha impostato molte volte le azioni ripartendo dal basso senza difficoltà. Il portiere dell’Inter ha effettuato diversi interventi molto importanti».

Bayern Monaco-Inter, secondo Capello, i nerazzurri hanno giocato da Inter

10 e LODE – L’ex tecnico ha continuato la sua analisi di Bayern Monaco-Inter, rimarcando il coraggio di essere andata a Monaco a fare la partita per gran parte del match: «La cosa bella è che abbiamo visto giocare i nerazzurri come sanno fare. È calata un attimo verso la metà del secondo tempo, poi ci sono state le sostituzioni e ha fatto dei gol meravigliosi. La prima rete è un qualcosa di straordinario. Se dovessi dare un voto agli attaccanti dell’Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, darei ad entrambi 10 con lode».