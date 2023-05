Capello: «Bastoni esagerato con Krunic, basta sceneggiate!»

Fabio Capello, a Sky Sport, ha detto la sua sul derby di andata di Milan-Inter in Champions League. Non è mancato il giudizio poi anche sul contratto tra Alessandro Bastoni e Rade Krunic (vedi articolo).

QUALITÀ E SCENEGGIATE − Fabio Capello, a Sky Sport, nel post-partita di Milan-Inter ha dichiarato: «Stefano Pioli non trova contromisure. Il centrocampo non ha fatto filtro, i giocatori dell’Inter erano sempre liberi di arrivare facilmente in porta. La qualità dell’Inter è venuta fuori. Sul gol di Dzeko il Milan ha marcato a uomo, invece di staccarsi un po’, e ciò ha portato al gol. Il livello è troppo alto quindi non puoi pensare che commettendo questi errori i giocatori non ti facciano gol. Poi sicuramente quello di Edin Dzeko è un grande gol. L’Inter ha fatto un pressing asfissiante e il Milan ha iniziato a giocare solo quando i nerazzurri hanno rallentato. Il Milan nel secondo tempo non è mai andato sugli esterni, ha cercato cosa che normalmente fa di andare centralmente. Il Milan quindi ha letto poco le possibilità dell’1 contro 1 che poteva creare problemi. Ci vuole equilibrio: l’Inter ha avuto qualità, equilibrio e determinazione. Altrimenti non puoi pensare di vincere. Bastoni è rimasto a terra troppo tempo dopo contrasto con Krunic: è esagerato. Basta con le sceneggiate».