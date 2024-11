Capello: «Bastoni e Dimarco out contro l’Arsenal? Un motivo!»

Non è stato solo turnover secondo Fabio Capello. L’ex allenatore su Sky Sport spiega le scelte di Simone Inzaghi in Inter-Arsenal, in particolare sulla fascia sinistra.

TATTICA – Fabio Capello cerca di spiegare la formazione iniziale dell’Inter nella partita vinta in Champions League. Diverse polemiche nel pre-gara, però il risultato dice tutto: «Inzaghi non ha fatto proprio turnover in Inter-Arsenal. L’allenatore ha preparato la partita tatticamente in maniera eccellente. Non ha fatto giocare Bastoni e Dimarco da quella parte perché c’era Saka, il più pericoloso dei Gunners. Lo sapeva e Saka li avrebbe messi in crisi, ma non è successo anche grazie a questa scelta. Inzaghi ha fatto turnover ma ragionato, pensando anche all’avversario e non solo a far riposare i suoi giocatori»