Capello: «Barella nei tre migliori centrocampisti d’Europa! Conte fa gruppo»

Fabio Capello

Capello incorona Barella. Per l’ex allenatore, ospite di “Sky Calcio Club”, il centrocampista dell’Inter è fra i tre migliori d’Europa. E, in aggiunta, Conte starebbe riuscendo a creare un gruppo in grado di portare i nerazzurri a vincere la Serie A.

IN CRESCITA – Da Fabio Capello arrivano giudizi positivi sull’Inter: «Io penso che Antonio Conte ha fatto una cosa molto semplice e molto intelligente. Al di là che sia un bravissimo allenatore, perché è indubbio e i risultati parlano, lui ha capito che quando è iniziato il campionato giocava cercando di pressare in avanti, come predicano tutti. Dal Sassuolo ha cambiato: a quel punto ha capito che, se tornava a giocare come nel campionato precedente, metteva in evidenza le qualità di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Achraf Hakimi più uno dei tre migliori centrocampisti d’Europa come Nicolò Barella. Ha corsa, quando va a crossare o lanciare lo mette sempre giusto. Ha la corsa di Hakimi e una qualità superiore, perché la palla la mette e non la butta. E poi la recupera. Conte ha capito questa cosa, secondo me è segno di intelligenza e la squadra si è trasformata. Ultima cosa: il recupero di Ivan Perisic e Christian Eriksen. Lui certi giocatori li aveva messi in vendita, anche Perisic l’aveva mandato via l’anno precedente. Io pensavo potessero creare problemi, invece è riuscito a creare il gruppo e in questo do merito all’allenatore. Il campionato? È finito».