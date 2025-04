Capello avvisa: «Inter, guai a difendere! La chiave è giocarsela apertamente»

Capello prima di Inter-Bayern Monaco, ritorno del quarto di finale di Champions League, su Sky Sport ha dato dei consigli ai nerazzurri, dicendosi soddisfatto dell’atteggiamento visto all’andata.

A VISO APERTO – Fabio Capello senza neanche troppi giri di parole, analizza quella che sarà, a detta sua, la sfida di questa sera: «L’Inter dovrà giocare con la serenità e la forza di una partita, consapevole della partita giocata a Monaco. Voglio vedere una squadra concentrata alla stessa maniera della sfida di andata. Riprodurranno la stessa attenzione su Calhanoglu come visto all’andata, però gli altri giocatori dovranno dare qualcosa in più. Credo che Inzaghi debba preparare la squadra a livello psicologico la squadra per andare in campo e giocarsela apertamente, non pensare a difendere. L’errore più grave sarebbe pensare a difendere».