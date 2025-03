Capello: «L’ambizione di Inzaghi alimenta quella dei giocatori dell’Inter!»

Inter-Feyenoord è la prossima imminente sfida dei nerazzurri. Prima dell’importante match ha parlato dei campioni d’Italia Fabio Capello nel pre-gara di Sky.

AMBIZIONE – Inter-Feyenoord è l’ultimo ostacolo dei meneghini per accedere ai quarti di finale di Champions League. L’ex tecnico di Roma e Juventus, Fabio Capello ha espresso la sua opinione riguardo alla forza dei nerazzurri e la grande possibilità di lottare su tutti i fronti: «L’ambizione di Simone Inzaghi è di vincere tre trofei, forse quattro. L’allenatore trasmette ambizione. Credo che abbia lo spogliatoio dalla sua parte. Sono convinti tutti di quello che stanno facendo. Non si lamenta nessuno, entrano contenti ed escono contenti. Per cui questo ambiente così favorevole può aiutare a raggiungere diversi risultati. La squadra è molto forte. A livello di Champions troverà qualche difficoltà in più. Fino ad ora ha avuto poche difficoltà. Il Feyenoord non era tra le squadre più temibili. Era difficile fuori casa. Oggi gioca in casa dovrebbe avere il lavoro facilitato».

Inter-Feyenoord per Capello non è uno ostacolo per i nerazzurri

ZOCCOLO DURO – Fabio Capello continua il suo discorso elogiando i campioni d’Italia per aver allestito e costruito una squadra competitiva con tanti giocatori italiani: «L’Inter questa sera ha meno italiani in rosa, causa infortuni. Ma dobbiamo sottolineare che gli italiani spesso fanno qualcosa di più. Fanno gruppo, creano lo spirito di squadra. Questo aspetto è molto importante. Gli stranieri sono bravissimi, io li apprezzo però lo spirito delle grandi squadre ha sempre avuto giocatori di questo tipo. Guardate la grande Juventus quando vinceva aveva italiani, il Milan uguale. Queste squadre avevano lo zoccolo duro formato da italiani».