Capello: «All’Inter parlavo molto con tre argentini: Milito, Palacio e Icardi»

Alessandro Capello, attaccante attualmente in forza alla Carrarese in Serie C, racconta di come la sua esperienza all’Inter sia stata formativa. Il 26enne parla anche del suo incontro con alcuni attaccanti nerazzurri

ESPERIENZA BELLISSIMA – Ecco le parole di Alessandro Capello a lacasadiC riguardo alla sua esperienza all’Inter. L’attaccante 26enne racconta dell’arrivo a Milano direttamente dalle giovanili del Bologna: «È stata un’esperienza bellissima, passare un anno all’Inter con i grandi campioni è stato un insegnamento e un percorso che mi porterò dietro e mi terrò stretto, sono ricordi indelebili. Ogni tanto ci penso e mi fa sempre piacere ricordarli perché fanno parte del mio passato e sono orgoglioso di aver fatto questo percorso”. Ero molto giovane, cresciuto nelle giovanili del Bologna e poi è arrivata la chiamata dell’Inter. Non ci ho pensato, quando ti arrivano chiamate così penso sia difficile aspettare un giorno in più per decidere il da farsi. Ho accettato e penso di aver fatto bene e tornassi indietro lo rifarei. Arrivavo da una realtà molto più piccola dell’Inter. Inizialmente non dovevo far parte della prima squadra ma poi mi hanno chiamato in ritiro con questi campioni. Sono entrato un po’ in punta di piedi cercando di ascoltare qualsiasi cosa mi dicessero e consigliassero cercando di apprendere il più possibile».

MILITO, PALACIO E ICARDI – Capello svela di aver parlato più volte con gli attaccanti presenti all’Inter in quel periodo. Si parla di tre argentini, che in quel periodo (stagione 2013-2014, ndr) si trovavano in 3 momenti diversi della propria carriera: «Parlavo di più con gli attaccanti come Milito, Palacio e Icardi, soprattutto quando facevamo le esercitazioni. Mi davano dei consigli tecnici su come muovermi per liberarmi dall’uomo. Cercavo di rubargli qualche movimento».

