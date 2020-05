Capaldi: “Da Mourinho video dedicato a Moratti. Triplete Inter, 3 aneddoti”

Capaldi ha intervistato Mourinho, con le parole del portoghese che andranno in onda domani (qui un’anticipazione). Il giornalista di Rai Sport, ospite di “TG Sport Sera” su Rai 2, ha ricordato degli aneddoti sul Triplete dell’Inter che lui ha seguito come inviato.

LE CURIOSITÀ – Aurelio Capaldi ricorda gli aneddoti sul Triplete dell’Inter: «Ce ne sono tanti, per la verità, José Mourinho aveva un gruppo d’acciaio. Prima della finale di Madrid contro il Bayern Monaco lui conosceva bene Louis van Gaal, avendo lavorato assieme a Barcellona. È voluto andare a vedere di persona il Bayern Monaco a Berlino, c’era Werder Brema-Bayern Monaco (finale di DFB-Pokal, ndr). Da Berlino Mourinho mandò un messaggio a Marco Materazzi e gli scrisse “Sono nel tuo stadio”, perché Materazzi vinse i Mondiali con l’Italia a Berlino. A quel punto ci fu questo scambio di messaggi e Materazzi scrisse: “Mister, com’è il Bayern?” E lui: “Vinceremo 2-0”. Prima di quella finale a Madrid lui fece un discorso motivazionale, poi disse: “Adesso parla Samuel Eto’o, che ha giocato diverse finali. Ci spiegherà come vincere”. La squadra era molto carica, finì bene per l’Inter. Ultimo aneddoto: qualche giorno fa compleanno di Massimo Moratti e Mourinho gli ha fatto un video celebrativo di Siena, perché il 16 maggio è stato il compleanno di Moratti e l’anniversario della vittoria dello scudetto dell’Inter».