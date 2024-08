Capaldi: «Lautaro Martinez sorpresa in Genoa-Inter. Thuram no»

L’Inter ieri col Genoa ha iniziato con la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez. Un duo che ha funzionato a metà, col francese molto più attivo del capitano: Capaldi commenta la loro prestazione su Rai Sport.

LA COPPIA – Come se non fosse successo niente, ieri in Genoa-Inter sono partiti dall’inizio Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Questo nonostante il primo avesse giocato gli Europei sino alle semifinali e il secondo la Copa América vinta in finale con un suo gol ai tempi supplementari. È andata bene per Tikus, non per il Toro apparso ancora ben lontano dalla condizione migliore. Aurelio Capaldi individua proprio in questo le differenze di prestazione dei due.

Capaldi su Lautaro Martinez e Thuram in Genoa-Inter

LA PROVA – Le parole di Capaldi sull’attacco di Simone Inzaghi in Genoa-Inter: «Lautaro Martinez ha sorpreso perché non è riuscito a tirare in porta, soltanto una volta ci ha provato. Invece Thuram non solo ha segnato due gol, ma si è anche mosso con i movimenti giusti. Thuram anche in fase realizzativa molto efficace, perché su cinque tiri ha realizzato due gol. Invece Lautaro Martinez come ho detto prima ha deluso, anche perché non è riuscito proprio a proporsi. Anzi, è sembrato addirittura falloso in alcune fasi del match. Questa è la sostanza, poi è sempre il capocannoniere».