Pirlo entra a gamba tesa sull’argomento su cui si è chiacchierato nelle ultime ore e apre la conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juventus annunciando la decisione. Niente derby per Dybala e compagni

CAOS BIANCONERO – La vigilia del Derby di Torino è stata movimentata dalla grottesca situazione creatasi in casa bianconera nelle ultime ore. E proprio oggi l’allenatore Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha confermato la punizione prevista per i tre giocatori coinvolti nel festino clandestino (vedi articolo). Il padrone di casa Weston McKennie, il brasiliano Arthur e soprattutto Paulo Dybala non verranno convocati per Torino-Juventus di domani. Pirlo è rimasto vago su quando i tre giocatori bianconeri potranno tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, confermando di non voler più tornare sull’imbarazzante discorso. Tra l’altro, Pirlo non ha nemmeno nominato i tre calciatori, restando vago addirittura sulle loro identità. A nulla sono valse le scuse di Dybala, che nel frattempo fa parlare anche per questioni relative al mercato in orbita Inter (vedi articolo).