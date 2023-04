Canuti: «Inzaghi ha poche colpe! L’Inter se la gioca con il Benfica»

Nazzareno Canuti, ospite di Radio Sportiva, ha parlato del momento dell’Inter in campionato e della situazione di Simone Inzaghi. L’ex nerazzurro ha poi detto la sua sulla sfida di Champions League con il Benfica.

COLPE DIVISE − Nazzareno Canuti ha parlato della situazione attuale in casa Inter e delle colpe di Simone Inzaghi: «La panchina scricchiola ma a questo punto del campionato non conviene cambiare. Soprattutto perché non ci vorrebbe una scossa ma un terremoto in casa Inter. Io sono sempre del parere che l’allenatore ha delle colpe che non possono arrivare oltre il trenta per cento. Il settanta per cento è da attribuire ai giocatori che scendono in campo. Nelle ultime partite non è stato un problema di eccessiva sicurezza o di avere timori. Una squadra che crea tanto come con lo Spezia e poi non concretizza il gol prima o poi lo prende. È una cosa abbastanza strana questa. Però ripeto secondo me i giocatori che vanno in campo non stanno facendo il giusto».

BUONE CAHNCE − L’ex calciatore nerazzurro ha poi detto la sua sulle possibilità dell’Inter di passare il turno di Champions League con il Benfica: «Il Benfica è una squadra che mi piace molto. L’Inter se la gioca contro una buona squadra che ho vista anche contro la Juventus e gioca un bel calcio. Quindi non è così scontato che i nerazzurri perdano così come non è scontato che vincano facilmente. Sono partite che vanno giocate entrambe con la testa dove non è concesso sbagliare e dove si di essere concreti nelle occasioni da gol. Per me i portoghesi hanno il 51% di possibilità di passare e i nerazzurri il 49».