Canuti: “Inter-Cagliari importante per mettersi in mostra! Noi sfortunati”

Nazzareno Canuti, ex giocatore dell’Inter, intervistato ai microfoni di “Inter TV” nel prepartita di Inter-Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha parlato della sfida e dell’importanza di essa per chi ha giocato poco in questa stagione.

PARTITA IMPORTANTE – Nazzareno Canuti prima di Inter-Cagliari su Inter TV ha detto la sua riguardo il match di Coppa Italia di questa sera, importante, a detta sua, per chi non ha giocato fino ad ora: «Penso che per loro è una vetrina importante. Conte ne terrà conto di queste partite che servono anche a questo. Dovranno mettere a fuoco gli insegnamenti del tecnico. Come arriva l’Inter? Siamo stati sfortunati con questi infortuni che ci hanno un po’ frenato, però prima dell’anno nessuno pensava che l’Inter fosse seconda in classifica dalla Juventus che è da otto anni che vince. L’Inter ha dato il massimo e al girone di ritorno avremo qualcosa di migliore. Ci sono tanti giocatori nuovi che giocano, devono farsi notare! Inter-Atalanta è stata una partitaccia, più che altro nel secondo tempo. Si è spenta un po’ la luce. Gli infortuni hanno pesato molto su quello che poteva fare la squadra».