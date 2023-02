Canovi: «Skriniar? PSG con problemi di fair play. Non ceduto dall’Inter…»

Alessandro Canovi, ospite negli studi di Rai Sport, ha detto la sua sulla vicenda Skriniar-Inter. L’agente di mercato ha spiegato anche la situazione del PSG

VICENDA − Canovi ha parlato del perché i nerazzurri non sono riusciti a cedere Skriniar: «L’Inter non ha venduto Skriniar perché l’offerta gli è arrivata troppo tardi in estate, non c’era il tempo materiale per trovare dei sostituti. Anche il PSG ha dei problemi legati al fair play e l’anno prossimo dovranno liberarsi di vari contratti. E devono capire cosa fare con Messi. Chiaro che è stato uno sbaglio la non vendita, ma ribadisco non avevano il sostituto e il PSG non ha potuto fare un’offerta congrua per motivi di bilancio».