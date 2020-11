Canovi: “Scudetto, rosa Milan inferiore all’Inter. Mercato? Crisi profonda”

Pioli Milan

Il Milan vince e stacca a +5 rispetto a Inter e Sassuolo secondi in classifica. La lotta scudetto si fa sempre più interessante, di questo e del mercato di gennaio ne ha parlato Dario Canovi, noto operatore di mercato italiano, intervistato da TuttoMercatoWeb.

SCUDETTO E MERCATO – Milan attualmente primo in classifica ma secondo Dario Canovi, noto operatore di mercato, non riuscirà a lottare per lo scudetto: «Non ci credo molto. Non ha la stessa rosa di Inter, Juventus e Napoli. Al Milan lo auguro, però se sugli undici può competere, sui ventidue comincia ad essere inferiore rispetto alle concorrenti. Mercato di gennaio? Faccio fatica ad immaginarlo. Non sarà un grande mercato, la crisi è più profonda di qualche mese fa. Non vedo soluzioni vicine. Anzi».

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.