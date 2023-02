Canovi: «Ounahi? Vi spiego perché l’Inter non ha potuto intercettarlo!»

Sull’Inter, subito dopo il Mondiale, si era parlato di Ounahi stellina del Marocco poi approdato al Marsiglia. Il procuratore Alessandro Canovi, intervenuto a Radio Sportiva, spiega perché l’accostamento è sempre stato poco credibile.

FORZA NULLA – L’Inter, il Napoli e il Milan subito dopo il Mondiale sembravano contendersi due nomi in particolare legati a Marocco e Francia. Il procuratore Alessandro Canovi spiega perché i due club milanesi non ce l’hanno fatta: «Azzedine Ounahi e Randal Kolo Muani? Penso che il monte stipendi abbia un significato in ogni grande club, tante volte ho sentito parlare di prima vendo e poi compro. Il problema è che tutti ragionano allo stesso modo, eccetto la Premier League. Credo che questi club non abbiano intercettato questi giocatori perché non avevano forza contrattuale».