Canovi: “Messi all’Inter? È possibile! Suning può permetterselo”

Dario Canovi, noto procuratore italiano, intervistato da “Tuttomercatoweb” ha detto la sua riguardo il possibile arrivo dell’argentino all’Inter.

SU MESSI – Canovi, noto operatore di mercato, su TMW ha parlato della possibilità di vedere l’argentino in nerazzurro: «Lionel Messi all’Inter? Ci credo abbastanza. Potrebbe essere una possibilità, un’arma vincente per l’Inter. Sembra che non gradisca rimanere al Barcellona, almeno stando agli ultimi fatti avvenuti. Possibile che vada via. Poi non è che ci siano molte squadre in grado di permetterselo… PSG, i due Manchester, il Liverpool e appunto l’Inter. Si, Messi in nerazzurro è possibile».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.