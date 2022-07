Canovi: «Inter, parole Marotta su Dybala? Per non deprezzare le cessioni»

Alessandro Canovi, su Sportitalia mercato, ha parlato delle dichiarazioni di Marotta su Dybala. Parole dell’AD dell’Inter non banali ma strategiche

STRATEGIA − Canovi commenta le parole di Marotta su Dybala (vedi articolo): «Se Beppe Marotta annunciasse subito l’arrivo di Paulo Dybala all’Inter, ovviamente le altre squadre che puntano Alexis Sanchez o altri attaccanti deprezzerebbero la loro offerta. Marotta lo sa bene. Parole non banali. Dybala è un giocatore che normalmente sarebbe già stato venduto l’anno precedente. O avrebbe avuto tantissime offerte. Ma non arrivano proposte per lui».