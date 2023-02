Canovi: «Il Motta allenatore rispecchia il calciatore! Inter? Ancora presto»

L’avvocato Dario Canovi ha parlato di Thiago Motta. Il procuratore dell’attuale allenatore del Bologna commenta l’operato del suo assistito e delle voci sull’Inter

DISCORSI PREMATURI – Ecco le parole di Dario Canovi riguardo a Thiago Motta. L’avvocato ha parlato del modus operandi del tecnico del Bologna e delle voci che lo danno vicino all’Inter: «Il suo modo di allenare rispecchia esattamente quelle che erano le sue idee in campo. Thiago difficilmente toccava due volte il pallone. In più, quello che lo faceva assomigliare tanto a Cerezo e Falcao – altri due giocatori che ho assistito -, e lo distingueva dalla massa era il fatto che lui stava sempre vicino al compagno in difficoltà. E se lei oggi guarda le squadre che allena, difficilmente un giocatore, se pressato, non ha la soluzione data da un passaggio a un compagno che gli sta vicino». Inter? «Credo sia assolutamente prematuro ogni discorso. E che lui sia troppo concentrato nell’ottenere il meglio possibile dal Bologna da poter pensare a qualsiasi altra cosa. Lui vuole fare altre partite come quella di domenica e quella di Firenze».

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi