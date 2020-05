Canovi: “Icardi alla Juventus per Pjanic? Complicato! Per me PSG fa cosÃ¬”

Canovi: “Icardi alla Juventus per Pjanic? Complicato! Per...

Canovi: “Icardi alla Juventus per Pjanic? Complicato! Per me PSG fa così”

Condividi questo articolo

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Bianconera”, l’agente Alessandro Canovi ha parlato del possibile riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG e del possibile scambio con la Juventus per Miralem Pjanic

DICHIARAZIONI – Queste le parole dell’agente Alessandro Canovi sul futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter ma in prestito con diritto di riscatto al PSG, Mauro Icardi. Sul possibile scambio con il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. «Lo vedo complicato in questo momento. Icardi non lo riscatterà il PSG a quelle cifre, si vede anche dalle parole fatte da Leonardo. Pensare che il PSG possa acquistarlo e girarlo alla Juventus mi pare impossibile, se lo prendono è per tenerlo. Siccome Cavani è in scadenza, secondo me Icardi se lo riscattano lo tengono. Poi dovrebbero tornare sul mercato e i prezzi sarebbero poco abbordabili. Il PSG ha preventivato una perdita secca di introiti di 200 milioni di euro che anche per un club così ricco è una bella botta. Lo scambio, comunque, tenderei a escluderlo».