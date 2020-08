Canovi: “Futuro Conte? Inter, bisogna trovare un accordo. Su Icardi…”

Condividi questo articolo

Canovi ha parlato della situazione in casa Inter in vista dell’incontro tra la dirigenza e Antonio Conte. Il procuratore sottolinea la necessità per i nerazzurri di trovare un accordo soddisfacente tra le parti. Di seguito le sue dichiarazioni odierne, anche su Icardi, ai microfoni di “TMW Radio”

FUTURO DA DECIDERE – Alessandro Canovi su Icardi e la panchina nerazzurra: «Bisogna assolutamente trovare un accordo con l’Inter. Vedremo se Conte potrà accettare dei compromessi che siano di tipo morale e non economico. Sono curioso di vedere se Conte continuerà con questa dirigenza o meno. Icardi escluso dal PSG? Mettere in campo Choupo-Moting mi ha lasciato perplesso, nonostante sia un uomo espressamente chiesto da Tuchel. Probabilmente preferirlo a Maurito sarà stata una scelta decisa dalla forma fisica».