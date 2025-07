Canovi: «Falcao aveva firmato con l’Inter, ma Andreotti bloccò tutto»

Canovi ripercorre un clamoroso retroscena di mercato degli anni ’80 riguardante Paulo Roberto Falcao, l’Inter, Andreotti e la Roma.

ANEDDOTO – Dario Canovi, noto agente FIFA, ricorda su Tmw Radio una clamorosa faccenda di mercato degli anni ’80: «La trattativa più difficile della mia carriera è stata sicuramente il contratto di Falcao con Viola. Lui aveva praticamente già firmato con l’Inter, intervenne Andreotti in prima persona per risolvere il problema. Il contratto lo firmammo addirittura nello studio di Andreotti a Piazza del Parlamento. Era presente anche il segretario della camera di commercio italo-brasiliano, un amico di Andreotti che attraverso lui convinse Falcao che rimase alla Roma. Il brasiliano aveva già firmato il contratto con l’Inter, Mazzola stava andando a depositare il contratto di Falcao a Milano in Lega. All’epoca non c’erano i telefonini, si fermò a un telefono pubblico per telefonare al presidente Fraizzoli che lo fermò, dicendogli di passare a casa sua perché doveva parlargli. Fraizzoli spiegò a Mazzola che aveva ricevuto una telefonata da Viola e che non si poteva più depositare il contratto di Falcao».