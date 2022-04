Canovi: «Dybala all’Inter se non ha condizione favorevole! Con partenza»

Canovi vede Dybala all’Inter con una doppia possibilità. L’agente, intervistato da TuttoMercatoWeb, comincia a valutare le opzioni per il prossimo calciomercato estivo.

PRIME MOSSE – Dario Canovi non si attende un gran mercato: «I debiti sono aumentati, non diminuiti. E la guerra comporterà spese maggiori, non sono ottimista in vista del prossimo mercato. Chi si muoverà? Dal Milan mi aspetto qualcosa, dovrà intervenire anche la Lazio se non vuole perdere Maurizio Sarri. E poi la Juventus che perderà Paulo Dybala, ma non vedo una Juve spendacciona. Potrà fare un mercato all’insegna dei parametri zero. Dove va? Se non trova una condizione favorevole in Premier League, potrebbe andare all’Inter. E se prendi Dybala puoi far partire Lautaro Martinez».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo