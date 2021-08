Canovi controcorrente: «Hakimi ottima cessione Inter, ha già risposto. Indiscutibili in 5-6»

L’agente Canovi è dell’idea che Hakimi non sia un particolare rimpianto per l’Inter. Nel corso di un’intervista rilasciata al sito “TuttoMercatoWeb” definisce ottima la cessione del marocchino al PSG.

NESSUN RIMPIANTO – La sessione di calciomercato fin qui è stata avara di soddisfazioni per l’Inter. Ma, secondo l’agente Dario Canovi, il recente passaggio di Achraf Hakimi al PSG non è un dramma: «Un’ottima cessione e ha già risposto con Hakan Calhanoglu. Le squadre oggi non sono più composte da undici titolari e tre riserve. Nell’Inter i giocatori indiscutibili sono cinque-sei, il resto sono intercambiabili e di buon livello».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo