Canovi consiglia: «Dybala all’Inter, con Marotta e Inzaghi farà molto bene»

Il procuratore Dario Canovi, su Tmw radio, ha parlato del futuro di Dybala. L’argentino è vicino all’Inter con Marotta e Inzaghi che lo accoglierebbero a braccia aperte

DUE MOTIVAZIONI − Canovi consiglia Dybala a trasferirsi in nerazzurro: «Futuro Dybala? Io continuo a pensare che nel caso in cui l’offerta sia adeguata Dybala vada all’Inter. Anche perché lì troverebbe un dirigente come Beppe Marotta che lo conosce bene e con cui ha un ottimo rapporto e un allenatore come Simone Inzaghi con cui potrà fare molto bene. Nel 3-5-2 magari in coppia con Lautaro Martinez può ritrovarsi».