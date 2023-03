Canovi: «Bastoni rinnova? Servirà altro difensore all’Inter!»

Dario Canovi nel corso di un suo intervento radiofonico sulle frequenze a “Piazza Affari” su TMW Radio ha parlato del rinnovo vicino di Alessandro Bastoni, e più in generale del reparto difensivo dell’Inter.

REPARTO DIFENSIVO – Il noto procuratore sportivo, Dario Canovi, ha espresso la sua opinione riguardo la situazione in difesa per l’Inter: «Avrà bisogno di un altro difensore, non c’è dubbio. Ove i tre vengano confermati, sempre di un quarto ci sarà bisogno. E vedremo poi se rimarrà Inzaghi o si cambierà. A Conte però non credo, sarebbe un controsenso, non avrebbe alcuna logica. E’ andato via quando l’Inter era più stabile di adesso e perché per lui non poteva fare mercato. Sarebbe una contraddizione un suo ritorno, ma nel calcio tutto è possibile».