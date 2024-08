Cannella (ex ds Salernitana): «Bonazzoli lo avrei aspettato. Un tempo altri parametri!»

Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana, si è espresso in merito alla situazione di mercato di Federico Bonazzoli, accostato anche all’Inter per completare il reparto offensivo dei nerazzurri.

LA CONVINZIONE – L’ex direttore sportivo della Salernitana, Giuseppe Cannella, ha commentato a TuttoSalernitana – Speciale Calciomercato la situazione relativa al calciatore ex Inter Federico Bonazzoli, accostato ai meneghini in questa finestra di mercato. Il classe 1997 meriterebbe un altro trattamento, secondo Cannella: «Avrei aspettato un po’ per Bonazzoli. I primi anni a Salerno ha dato il suo contributo poi ha fatto il suo in un’altra società. Dire che la cessione di Bonazzoli per un terzino è un capolavoro mi pare eccessivo».

Bonazzoli farebbe comodo alla Salernitana… ma all’Inter?

L’IDEA – Cannella ha poi analizzato l’importanza del calciatore Bonazzoli nello scacchiere tattico della Salernitana: «Se vai in un posto con delle difficoltà ma sei una stella michelin devi fare la differenza. Se ho Bonazzoli aspetto l’ultimo giorno di mercato e chi lo vuole mi deve pagare, se lui vuole andare via deve rinunciare ai soldi. Questi erano i parametri di una volta». Una convinzione molto chiara, quella dell’ex direttore Cannella, che acquisisce un significato diverso se contestualizzata al caso dell’Inter. Per i nerazzurri, il prodotto del proprio vivaio rappresenterebbe la quinta punta. Anche se, al momento, un tale ragionamento non sembra essere stato contemplato.