Cannavaro: «Thuram? Lo prendo in giro! Papà Lilian è pure rigido»

Cannavaro ha parlato anche di Marcus Thuram nella sua intervista. L’ex difensore di Inter e Juventus, tra le altre, ribadisce il bel rapporto con l’attaccante nerazzurro.

CAMPIONATO – Fabio Cannavaro, campione del Mondo e Pallone d’Oro, ha parlato della lotta scudetto, con tre squadre favorite: «Credo che la Juventus abbia dei problemi e sia un po’ più indietro. Ma anche l’Inter è partita meno bene rispetto alla rosa che ha. E il Napoli di Antonio (Conte, ndr) sta facendo bene, anche se ogni tanto inciampa: è ancora in costruzione. Il Milan fatica… Io credo che i tanti cambi di allenatore stiano incidendo. Favorite Inter, Napoli e Atalanta». Al momento, l’Atalanta è prima da sola in classifica, in attesa anche del recupero tra Fiorentina e Inter.

Cannavaro e l’ironia con Thuram: l’attaccante dell’Inter un top

SCHERZI CON MARCUS – Allo stesso tempo, Cannavaro ha scherzato sull’attaccante dell’Inter Thuram. L’ex difensore sottolinea la rigidità di papà Lilian: «Bellissimo! Li tenevo in braccio e ora sono in Serie A: fantastico. Prendo molto in giro Marcus. Spesso gli mando un messaggio quando vedo che si veste in modo un po’ eccentrico: vedrai stasera papà che cazziata che ti fa. Lilian Rigidissimo. Molto all’antica su certi atteggiamenti, vuole sobrietà».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago