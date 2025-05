Cannavaro supporta l’Inter: «Spero riporti Champions League in Italia!»

Fabio Cannavaro si è pronunciato in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. L’ex calciatore nerazzurro ha indicato il suo auspicio per la sfida.

IL COMMENTO – Fabio Cannavaro si è così espresso a Sky Sport a proposito della finale tra PSG e Inter: «Da italiano è normale che mi auguro possa vincere l’Inter. Per me la squadra nerazzurra è favorita, anche se affronta una compagine con un grandissimo gioco offensivo e attenta anche a quello difensivo. Mi auguro, soprattutto per Marcus Thuram, che i nerazzurri possano avere la meglio. Ho scritto a Marcus, a cui sono legato, con l’auspicio che possa riportare il trofeo in Italia».