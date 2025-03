Cannavaro suggerisce: «Napoli non pensi al calendario. Inter, un’attenzione!»

Paolo Cannavaro si è espresso sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter, indicando come i nerazzurri possano riuscire a non subìre un contraccolpo negativo dal fatto di avere tanti incontri ancora a disposizione.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter è momentaneamente prima nella classifica di Serie A, con un vantaggio di 3 punti sul Napoli e di 6 sull’Atalanta. Rispetto alla lotta al vertice, con un’attenzione particolare al differente calendario dei meneghini rispetto alle due rivali per lo scudetto, si è così espresso Paolo Cannavaro a Radio Marte: «Il Napoli potrebbe sembrare favorito dal fatto di avere un unico impegno settimanale, cosa che le consente di avere maggiori forze da spendere in una partita. Tuttavia, disputare tanti impegni non ti toglie molto se, come l’Inter, sei abituata a giocare tanto».

Cannavaro e lo scenario futuro per Inter e Napoli

LA SITUAZIONE – Cannavaro ha poi proseguito: «Il Napoli non deve pensare ai numerosi impegni dell’avversario (l’Inter, ndr.) o al calendario che potrebbe essere più o meno favorevole. L’unico pensiero della squadra partenopea deve, invece, essere quello di vincere le partite e totalizzare punti. Se poi l’Inter dovesse inciampare, la compagine azzurra dovrebbe riuscire a farsi trovare pronta a restare con il fiato sul collo sui nerazzurri».