Cannavaro sottolinea: «Fondamentale avere l’Inter in finale il 31»

L’Inter è pronta ad affrontare il Como, anche se la testa è rivolta anche alla finale di Champions League. Fabio Cannavaro ha parlato proprio dei nerazzurri e del loro importante appuntamento del 31 maggio.

FAVORITA – L’Inter deve finire bene il campionato per non avere rimpianti in caso succedesse qualcosa di impensabile a Napoli. Il pallone d’oro, Fabio Cannavaro, su Sky Sport, ha un’idea ben precisa sulla forza dei nerazzurri in campo Europeo: «Mi aspetto un’Inter che partirà da favorita perché comunque ha più esperienza a giocare queste tipo di partite ed ha dei giocatori che hanno già disputato delle finali. Per il calcio italiano è fondamentale che ci sia una squadra italiana in finale che vinca e che porti il trofeo in Italia perché abbiamo bisogno di cose positive come questa. Il PSG è una squadra forte allenata da un allenatore che anche lui ha esperienza. Però le finali conta non solo come le prepari ma come le giochi. Le finali di solito si devono vincere e non si devono giocare. Probabilmente ci saranno molte tensioni, e chi le saprà gestire meglio avrà più possibilità di vittoria».

L’Inter anche in campionato si gioca un’importante trofeo

TENSIONE – L’Inter però ha anche un altro importante appuntamento a Como che dovrà onorare fino in fondo. Cannavaro si esprime così sulla lotta scudetto: «Parlavamo della tensione della Champions League ma c’è anche tensione per questo finale di campionato. Sicuramente il Napoli gioca in casa contro il Cagliari già salvo. Questo però non significa nulla. I giocatori dovranno andare in campo e pensare di vincere la partita. Devono giocare in maniera semplice. Con l’aiuto del pubblico sarà molto più facile». Con un Napoli ormai certo dello scudetto poiché affronterà un Cagliari ormai salvo e scarico, l’Inter sarà ugualmente costretta a vincere per non lasciare nulla di intentato.