Cannavaro: «Skriniar, chi non lo vorrebbe! Bremer? Adattarsi è difficile»

Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006, ha commentato il possibile cambio in difesa dell’Inter con Bremer al posto di Skriniar. L’ex difensore non ha dubbi sul difensore slovacco

GARANZIA − Cannavaro sul possibile switch in casa Inter tra Bremer e Skriniar: «Che ne pensi di Gleison Bremer come sostituto di Milan Skriniar all’Inter? L’adattamento in una nuova squadra è sempre difficile per un giocatore. Lo slovacco è una garanzia dell’Inter, una sicurezza. Ha disputato grandissime stagioni e lo ritengo un difensore fortissimo, uno di quei giocatori che tutti vorrebbero avere nella propria squadra». Il difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport.