Cannavaro: «Scudetto, sembra che fanno apposta. Ora una avvantaggiata»

Fabio Cannavaro, ex difensore anche dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto che vede protagonisti il Milan e la squadra nerazzurra.

SCUDETTO – Queste le parole da parte di Fabio Cannavaro, ex difensore anche dell’Inter, nel corso della trasmissione Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. «Chi vince il campionato? Sembra che fanno apposta perché fino a qualche domenica fa potevano vincerlo tutti e poi alla fine tutti hanno perso. Penso che in questo momento il Milan è avvantaggiato».