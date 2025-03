Cannavaro: «Scudetto? Ottimista sul Napoli. È l’antagonista dell’Inter!»

L’Inter allunga di tre punti sul Napoli, con la corsa allo scudetto che si fa sempre più avvincente. L’ex calciatore partenopeo, Paolo Cannavaro, dice la sua sul momento delle due pretendenti al titolo.

SICUREZZA – Paolo Cannavaro, intervenuto su Sky Sport in collegamento da Courmayeur, racconta le proprie sensazioni, da ex calciatore e tifoso del Napoli, sulla corsa scudetto: «Il Napoli scudetto è lì, purtroppo ha sciupato dei punti. Non c’è pessimismo, anche perché abbiamo un allenatore che ci dà tanta sicurezza. Si vede che è sul pezzo e sta lavorando. In ogni campionato tutte le squadre passano dei momenti di difficoltà: il Napoli purtroppo lo sta vivendo in questo momento, perdendo dei punti di vantaggio importanti che aveva».

Inter-Napoli e la corsa scudetto: le sensazioni dell’ex Cannavaro

INSEGUITRICE – Nonostante le ultime chance sprecate dal Napoli, che si è visto raggiungere e superare dall’Inter nelle ultime settimane, Paolo Cannavaro dichiara: «Io sono ottimista, sapendo però che devo anche essere realista. L’Inter ha una rosa superiore a quella azzurra in questo momento. Quindi il Napoli secondo me è l’inseguitrice antagonista, per provare a sconfiggere quest’Inter che negli ultimi anni sta sempre costruendo qualcosa di importante». Questo, dunque, il parere dell’ex calciatore sulle squadre al vertice della Serie A, temporaneamente ferma per via degli impegni delle Nazionali.