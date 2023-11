Cannavaro: «Scudetto? Inter attrezzata, ma non sarà lotta a due!»

Cannavaro in esclusiva su Sportmediaset ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Secondo lui non sarà solo a due tra Inter e Juventus.

PER LO SCUDETTO – Fabio Cannavaro non vuole sentir parlare di lotta a due in Serie A: «Lotta solo tra Inter e Juventus? No, il campionato è ancora lungo. L’Inter è la squadra più attrezzata. La Juventus è quella che sta facendo meglio. Poi ci sono pure Milan e Napoli che possono rientrare. Allenare il Napoli? Se non mi chiamano come faccio a crederci. Ora c’è Mazzarri, che conosce l’ambiente. Speriamo si risolva la situazione».

Fonte: Sportmediaset.it