Cannavaro: «Scudetto? Corsa a quattro! La Juventus non molla mai»

Fabio Cannavaro, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A in cui è coinvolta, fra le altre, l’Inter di Inzaghi. Il difensore considera la Juventus una possibile outsider

QUATTRO – Queste le parole di Fabio Cannavaro: «Scudetto? Può succedere di tutto, quando c’è la partita che può fare la differenza succede sempre qualcosa. Quando qualcuno deve staccare nessuno lo fa. Ci sono ancora tanti punti in palio, è aperto. Per quante squadre? Vedendo gli ultimi risultati, a quattro. La Juventus non molla mai. I bianconeri mettono pressione quando sono lì. Questo può fare la differenza, è pur vero però che ci sono tre squadre davanti ed è dura recuperare su tutte. Però in questo finale tutto può succedere».

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini