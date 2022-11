Cannavaro: «Napoli, vedo concretezza! 8 punti problema per chi insegue»

Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha parlato a proposito della lotta scudetto in Serie A indicando il Napoli come squadra favorita. Le sue parole a Sky Sport

FAVORITA – Cannavaro indica il Napoli come squadra favorita: «In questo momento è una delle squadre più forti d’Europa e qualcuno forse lo sta sottovalutando. Perché dice “Vabbè c’è la sosta” o “Le squadre di Spalletti nel girone di ritorno possono crollare”. Io invece vedo grande concretezza. Una squadra forte in tutti i reparti e che sa farti male. Non sono convinto possa crollare, ha delle basi forti. Ci sono tutte le componenti per continuare quello che sta facendo. Otto punti sono tanti, il problema non lo hanno i partenopei ma chi sta dietro»