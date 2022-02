Cannavaro: «Napoli, momento giusto dopo sconfitta Inter! Spalletti…»

Il Napoli di Spalletti domani alle ore 18.00 proverà a frenare l’Inter allo stadio “Maradona” (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo Fabio Cannavaro – intervistato da Massimiliano Nebuloni per Sky Sport -, può essere l’anno giusto per la squadra di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni

ANNO GIUSTO – Il Napoli di Luciano Spalletti domani sfida l’Inter capolista allo stadio “Maradona”. Secondo Fabio Cannavaro, può essere l’anno giusto per gli azzurri: «E’ dall’inizio dell’anno che dico che il Napoli ha una buona squadra, allenata da un bravissimo allenatore. Secondo me ha il tecnico che quest’anno sta facendo la differenza, ora che sta recuperando i giocatori sta dimostrando il suo valore. Penso che sia il momento giusto perché dopo la sconfitta dell’Inter con il Milan sarà una buona opportunità per il Napoli. Se è l’anno giusto per lo scudetto? Visto come sta andando il campionato sì, quando hai la Juventus dietro bisogna essere bravi ad approfittarne».