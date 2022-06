Cannavaro: «Lukaku-Inter? In prestito! Tornare a volte non conviene»

Fabio Cannavaro, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato dell’Inter ed in particolare dell’affare Lukaku e del possibile arrivo di Dybala

RISCHI – Queste le parole di Cannavaro: «Dybala? Mi auguro che rimanga in Italia, dov’è cresciuto. È un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima. Ritorno di Lukaku all’Inter? Arriva in prestito, attenzione, ma tanto di cappello a loro. Tornare a volte conviene e a volte no, si va incontro a certi paragoni e certi rischi. Io l’ho vissuto»