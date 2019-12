Cannavaro: “Lautaro Martinez? Sono sorpreso! È straordinario. Lukaku…”

Lautaro Martinez è esploso definitivamente con l’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter. Fabio Cannavaro – intervistato da “Sky Sport” – parla del rendimento incredibile dell’attaccante argentino e del suo feeling con Romelu Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

ESPLOSIONE STUPEFACENTE – Lautaro Martinez ha conquistato praticamente tutti a suon di gol ed enorme lavoro per la squadra. Fabio Cannavaro dice la sua sull’attaccante argentino, vero trascinatore dell’Inter di Antonio Conte: «Se sono sorpreso dall’esplosione perentoria di Lautaro? Sì perché dopo l’anno scorso in cui ha avuto qualche problema con l’ambiente e con l’allenatore, quest’anno sta dimostrando tutto il suo valore. È un giocatore straordinario, ha una voglia di far gol incredibile e trasmette energia positiva a tutti. Fa un lavoro incredibile, di cui ne beneficia anche Romelu Lukaku».