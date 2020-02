Cannavaro: “Juventus-Inter decisiva. Messi in Italia? Nerazzurri attrezzati”

Lunga intervista di Fabio Cannavaro, campione del Mondo ed ex calciatore del Real Madrid, tra le pagine de “La Gazzetta dello Sport”. La suggestione Messi in Italia, tra i temi toccati, oltre all’importanza di Juventus-Inter del primo marzo in ottica scudetto.

SFORZI – Il coronavirus ha costretto Fabio Cannavaro a rientrare in Italia. L’ex calciatore di Inter e Juventus, ora tecnico del Guangzhou Evergrande, è in attesa del ritorno in Cina. Nel frattempo, la rosea ne ha approfittato per chiedergli un parere su alcuni dei temi caldi del campionato: “Prima si parlava di Antonio Conte come valore aggiunto, ma da gennaio la società ha rinforzato tantissimo la squadra. Ora l’unica differenza con Juventus e Lazio la fa la continuità di rendimento, che l’Inter sta acquisendo. Avesse avuto questi uomini in estate, Antonio non avrebbe fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League. Peccato, però per lo scudetto è in corsa, come per le Coppe. Una vittoria come quella del derby fa lievitare l’autostima del gruppo nel lavoro impostato da Conte”.

SOGNO – L’equilibrio regna sovrano in Serie A, mentre negli ultimi giorni è circolata la pazza idea dell’addio di Messi al Barcellona: “Sono convinto che mai come in questa stagione il campionato possa decidersi con Juventus-Inter del primo marzo. Le distanze sono minime e per fortuna il finale non è già scritto come negli ultimi anni. E chi uscirà quella sera vincitore avrà un’autostima che potrà spingerla fino allo scudetto. Lionel Messi via da Barcellona? A me piacerebbe vederlo con un’altra maglia. E con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare. L’Inter mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Maurizio Nicita