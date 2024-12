Cannavaro: «Inter squadra più attrezzata in Serie A. Poi un’altra!»

L’ex calciatore Fabio Cannavaro ha espresso il suo punto di vista in merito alla corsa scudetto, indicando l’Inter come favorita per il successo finale.

LA SITUAZIONE – L’Inter occupa attualmente la seconda posizione nella classifica della Serie A, insieme ad altre tre squadre tra cui la prossima sfidante rappresentata dalla Fiorentina. Il club nerazzurro viene da 5 successi nelle ultime 6 gare, con un solo gol preso nelle ultime 5 uscite. Contro i Viola, ci si aspetta una partita attenta e solida, considerando quanto possa essere pericoloso lasciare eccessivo spazio agli uomini offensivi di Raffaele Palladino.

Cannavaro sulla corsa scudetto: Inter e non solo

IL RAGIONAMENTO – Sulla lotta al vertice, che coinvolge anche l’Inter, si è espresso il pallone d’oro del 2006 Fabio Cannavaro. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate a Sport Mediaset: «Per me, l’Inter resta la squadra più attrezzata per la vittoria del campionato, come si evince anche dai risultati conseguiti in Champions League. Poi c’è il Napoli, che fin dall’inizio ha mostrato grande solidità e un’idea chiara per tornare a vincere. Si tratta di un messaggio importante che hanno dato al campionato».