Cannavaro: «Inter non quella dell’anno scorso. Bastoni timido»

L’Inter non ha rispettato le aspettative di inizio anno, le sconfitte sono state troppe in campionato. Fabio Cannavaro ne parla così su Dazn.

CALO – Fabio Cannavaro rincara la dose sulla crisi dell’Inter, toccando il problema della difesa: «Oggi il calcio è cambiato, nella fase difensiva dei nerazzurri non lavorano tutti insieme e la difesa ne soffre. L’Inter non è quella dell’anno scorso, pur avendone ammirato la rosa fantastica con giocatori incredibili. Bastoni ha margini di crescita enormi, gioca in una delle prime tre società italiane, deve avere un po’ più di personalità perché a volte è un po’ timido. Sicuramente è un giocatore su cui l’Inter punta tanto».