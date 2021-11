Cannavaro: «Inter-Napoli indirizzerà la stagione, Inzaghi deve vincere! Spalletti…»

Cannavaro torna a dare uno sguardo alla Serie A, in attesa di una chiamata (europea) in panchina. L’ex difensore dell’Inter, intervistato dal collega Giordano per il Corriere dello Sport oggi in edicola, considera già decisiva la prossima partita a San Siro contro il Napoli

SCONTRO DIRETTO – Le chance scudetto dell’Inter secondo Fabio Cannavaro passano dall’impegno del prossimo weekend: «Premesso che è ancora presto, che i campionati si decidono a marzo, che poi verrà la Coppa d’Africa e tutto il bla-bla-bla che conosciamo, Inter-Napoli può incidere in maniera anche definitiva o almeno indirizzare la stagione. Simone Inzaghi deve vincerla, almeno non perderla, per non ritrovarsi troppo distante. E Luciano Spalletti vorrà invece una risposta chiara in uno scontro diretto: è consapevole che gare del genere valgano più delle altre per l’autostima del gruppo. E fanno la differenza non solo aritmeticamente. Il Napoli ha tanto del suo allenatore, che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista, toccando sempre le corde giuste». Questo il pensiero dell’ex difensore di Inter e Napoli sulle pagine del Corriere dello Sport odierno.

IL QUARTETTO – Alla domanda del giornalista Antonio Giordano sulla lotta tricolore, Cannavaro non nasconde le sue gerarchie: «Il Milan è la squadra che mi sta piacendo di più, gioca bene e lo fa con una naturalezza che impressiona. È dentro un progetto a cui sta dando continuità di risultati, sanno dove vogliono arrivare e hanno scelto di farlo rubando l’occhio. Alla ripresa va a Firenze, contro un’avversaria che ha una propria identità e ti toglie il fiato. Però è una delle tre che si giocherà lo scudetto, anche se c’è sempre una quarta della quale bisognerà diffidare. La Juventus non è mai fuori. Ha la vittoria nel suo DNA. Stanno sul pezzo, magari soffrono ma non mollano mai, stanno sul pezzo e Massimiliano Allegri poi si trasforma in garanzia».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano