Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria: nuovo tecnico per Sucic

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria, dopo gli ultimi deludenti risultati. E per Sucic c’è un nuovo allenatore. Saranno le ultime partite.

COMUNICATO UFFICIALE – È durata pochissimo l’avventura di Fabio Cannavaro alla guida della Dinamo Zagabria: appena tre mesi. Lo stesso club croato ha annunciato poche ore fa l’esonero del tecnico italiano: “Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore della prima squadra della Dinamo Zagabria. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. Vorremmo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita. Per il resto della stagione la squadra sarà temporaneamente guidata dall’attuale vice allenatore Sandro Perković“. Fatale l’ultima pesante sconfitta sul campo dell’Istra. Per queste ultime partite stagionali, otto, Petar Sucic (futuro giocatore dell’Inter dal primo giugno) avrà un nuovo tecnico.

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria: ultimi spezzoni anche per Sucic

ULTIMI SPEZZONI – Per quanto riguarda Sucic, l’esonero di Fabio Cannavaro cambierà comunque poco e nulla sulla sua presenza in campo. Il centrocampista rimarrà un titolare della Dinamo Zagabria fino al termine della stagione, ossia fino al 24 maggio, ultima giornata del campionato croato. Poi dal primo giugno diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter e si aggregherà alla squadra per la spedizione americana in vista del Mondiale per Club. In questa stagione, Sucic ha totalizzato ventiquattro presenze, condite da due gol e tre assist. In mezzo pure un infortunio al metatarso, che lo ha tenuto fuori dai campi praticamente per tre mesi.