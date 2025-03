Cannavaro avverte l’Inter: «Chi insegue ha più fame di chi scappa»

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e azzurri. La squadra di Inzaghi è avanti di tre punti, ma l’ex giocatore avverte comunque i campioni d’Italia.

FAME – Paolo Cannavaro parla della lotta scudetto a Sport Mediaset e lancia un messaggio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. L’ex capitano della squadra partenopea tifa ovviamente per i ragazzi di Antonio Conte, che sono distanti in classifica dalla capolista di tre punti. Il suo intervento a tal proposito: «Siamo sulla strada giusta. Non è facile perché quest’anno sarà una bella lotta, purtroppo c’era un margine per il Napoli che adesso però è stato perso. Adesso viene il bello, ma conoscendo Antonio Conte sappiamo che di sicuro non mollerà nulla. Poi se guardiamo la qualità della rosa l’Inter è favorita, ma chi insegue spesso ha più fame di chi scappa». Nel prossimo turno, la Beneamata giocherà in casa contro l’Udinese, mentre per il Napoli ci sarà l’impegno casalingo contro il Milan di Sergio Conceicao. Come quella precedente, anche la prossima sarà una giornata dunque decisamente importante. Nell’ultimo, prima della sosta, i campioni d’Italia hanno trovato un bell’allungo vincendo contro l’Atalanta a Bergamo e sfruttando anche il pareggio deludente del Napoli contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.