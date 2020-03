Cannavaro a Pirlo: “Vero che Conte ti voleva all’Inter?”. La risposta…

In una diretta Instagram, Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo hanno parlato dell’Inter. Il Pallone d’Oro del 2006 ha provocato l’ex centrocampista su una presunta chiamata di Antonio Conte: ecco la risposta, riportata da “Gazzetta.it”

PROVOCAZIONE – Le dirette Instagram tra i protagonisti del mondo dello sport stanno diventando un’abitudine di questi tempi. Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo, due protagonisti della vittoria al Mondiale 2006 ed entrambi con un passato in nerazzurro, si sono ritrovati ha parlare di calcio. L’ex difensore ha provocato l’amico: «È vero che Conte ti ha chiamato e che ti voleva portare all’Inter a giocare?». «Ormai sono troppo vecchio…Ce li ha già bravi, sono forti» la risposta dell’ex centrocampista.

LAUTARO E BASTONI – La conversazione prosegue intorno al tema Inter: «Loro sono forti, secondo me hanno acquistato giocatori forti» dice con convinzione Cannavaro. Pirlo conferma: «Lautaro Martinez è migliorato tantissimo. È forte, hanno trovato Bastoni che è molto bravo e mancino. Per giocare a 3 devi avere un difensore mancino, se no fai fatica».