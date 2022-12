Cannavacciuolo: «Inter pazza! Può fare filotto ma anche perderle tutte»

Antonino Cannavacciuolo, noto chef e personaggio televisivo, ha parlato del Napoli e dell’Inter avversarie alla ripartenza della Serie A. Le sue parole a Tuttosport

PAZZA – Queste le parole di Cannavaccuiolo: «Inter-Napoli una partita importante ma non decisiva. Dietro la classifica degli azzurri c’è bravura, c’è studio, c’è preparazione. Dietro a questa squadra ci sono tante persone che hanno lavorato bene in questi anni. E oggi il risultato del Napoli si chiama organizzazione che va dal presidente De Laurentiis a Giuntoli, una società che lavora per il meglio. Scudetto? L’Inter è pazza, può fare di tutto: vincere un filotto di partite ed avvicinarsi al primo posto. Ma anche perderle tutte. Il Milan secondo me è la squadra da guardare con miglior sospetto. Nella squadra di Pioli c’è organizzazione, una società forte ed un progetto ben definito».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello