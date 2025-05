Candreva ricorda: «Inter società grandiosa. Un solo rammarico»

Antonio Candreva si è espresso nel post-partita di Inter-Verona, sfida vinta dai nerazzurri per 1-0. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Antonio Candreva si è pronunciato a Sky Sport al termine di Inter-Verona. L’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato il giusto approccio dei nerazzurri al match, non facendo mancare anche un commento sul suo legame con la società meneghina: «Quando arrivi a questo punto del Campionato, con una semifinale di ritorno da giocare, ci può stare giocare così. L’Inter ha sofferto poco, si è preparata bene per martedì sera. Dell’Inter ho un ricordo bellissimo, mi è mancato solo non vincere un trofeo internazionale con i nerazzurri. La società è grandiosa, il mio rammarico è stato quello della finale persa contro il Siviglia in Europa League».

Candreva su un ‘grande rivale’ dell’Inter

L’AVVERSARIO – Candreva ha poi parlato di uno dei calciatori più temibili dell’Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona: «Di Yamal colpisce una personalità che, a 17 anni, è tanto sua. Quando poi è raddoppiato, ha la capacità di posizionare la palla in modo tale da favorire la sua giocata successiva».