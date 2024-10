Candreva: «Ricevuto tante offerte. Conte all’Inter mi ha dato tanto»

Antonio Candreva ha speso parole di stima e apprezzamento nei confronti di Antonio Conte, ricordando le esperienze vissute assieme all’Inter e in Nazionale.

RICORDO DOLCE – Antonio Candreva è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter, in particolare durante gli anni di Antonio Conte, nel corso di un’intervista a Sky Sport. Il calciatore, al momento ancora svincolato dopo varie stagioni alla Salernitana, si è così espresso sul tecnico salentino: «Si tratta di un allenatore forte, capace di trasmetterti tantissimo umanamente. Io ne ho avuto due versioni: una in Nazionale, dove il tempo non è costante come nel club. Poi l’ho avuto all’Inter: ti dà tanto, quando scendi in campo sei consapevole della tua forza a prescindere dal contesto e dall’avversario. È l’allenatore migliore che io abbia mai avuto in carriera. Ora sta facendo un lavoro grandioso a Napoli, come d’altronde ha sempre fatto».