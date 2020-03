Candreva: “Ogni anno in dubbio? Mai mollato! Quel cucchiaio a Casillas…”

Candreva nella lunga diretta Instagram con “Cronache di Spogliatoio”, dopo aver parlato dello spogliatoio dell’Inter (vedi articolo), si sofferma su alcuni aspetti personali legati al suo ruolo e alla sua condizione fisica. Di seguito le sue dichiarazioni

RUOLO – Antonio Candreva racconta il suo ruolo: «Appena approdai alla Lazio c’era mister Edy Reja e da lì iniziò la mia carriera da esterno destro. Tutti i ruoli sono importanti nel calcio. In questo caso l’esterno è un ruolo che deve alternare il lavoro a tutta fascia e altre volte il venire in mezzo al campo. In base al modulo con cui si gioca. Nel 3-5-2 l’esterno è a tutta fascia. Deve saper venire in mezzo al campo, saltare l’uomo, dialogare con i compagni. Poi il tempo, il millesimo, è fondamentale. La parte aerobica secondo me è una cosa innata, ogni calciatore ha la sua dote particolare. Quella è una dote che si ha dalla nascita. Poi comunque bisogna allenarla durante la settimana e durante il ritiro precampionato».

VITA SANA – Le sane abitudini sono fondamentali per Candreva: «La domenica è il risultato di quello che fai durante la settimana. Ci sono anche le componenti di alimentazione e riposo, che vanno a racchiudere tutto quello che abbiamo detto. Il riposo è fondamentale, dormire 6-7 ore consecutivamente. Poi l’alimentazione, no alcol e no fumo aiutano la prestazione fisica. Dormo solo le ore della notte perché poi dipende come viene strutturata la settimana, dalla programmazione degli allenamenti. Quasi mai o mai dormo il pomeriggio. Quest’anno poi ci siamo sempre allenati di pomeriggio, la mattina ci radunavamo a pranzo per poi allenarci il pomeriggio».

GESTO TECNICO – Non solo corsa e fisico, ma anche tecnica. Candreva ripercorre il momento in cui decise di fare il gesto del cucchiaio a Iker Casillas nella sfida di Confederation Cup: «Il cucchiaio mi è sempre piaciuto come gesto tecnico, fortunatamente finora mi è riuscito benissimo. Ho rischiato molto ma è andata bene. In quella partita contro la Spagna io ero il primo rigorista, andai da Sebastian Giovinco e gli dissi “voglio fare il cucchiaio”. Andai, presi la palla e andò bene».

CONSAPEVOLEZZE – Candreva non bada alle critiche e lavora sempre per migliorare: «Ogni anno in dubbio e poi gioco sempre? Ho sempre creduto in me stesso, ho sempre voluto dimostrare il mio valore senza mollare mai. Essere sempre al centro del progetto fa piacere, ma è la voglia di far bene che fa la differenza. Quello che ho capito nel corso della carriera è che la continuità è sempre la cosa più importante. La costanza di migliorarsi e stare ad alti livelli, poi c’è anche una buona dose di fortuna. Però è sempre stata lì la mia voglia di migliorare e stare sempre sul pezzo».

ENTUSIASMO – Il futuro non è nei pensieri di Candreva, che preferisce vivere giorno per giorno: «Fino a quando voglio giocare? Non bisogna porsi dei limiti, finché c’è voglia, entusiasmo e fisico si può andare avanti. Ad oggi non mi sono mai posto questo tipo di domanda, io sono innamorato del mio lavoro e sono stra felice di fare il lavoro più bello del mondo. Io gioco e vorrei giocare fino a quando mi divertirò, fino a quando avrò entusiasmo. La notte prima di una grande partita? Dormi poco e male perché pensi a cosa ti aspetterà il giorno della gara. Quella che mi ricordo con più emozione è l’esordio al Mondiale contro l’Inghilterra. La sera prima ero bello incasinato ed emozionato perché comunque il Mondiale è il sogno di tutti noi».

IMPRONTA – Per finire, un consiglio ai più giovani: « L’impronta che vorrei lasciare di più ai giovani? Un giovane oggi si deve divertire, non deve mai mancare l’umiltà e il sacrificio perché poi ci sono alti e bassi nel corso di una carriera. È lì che si deve tirar fuori il carattere. Io a un giovane dico che se ama giocare a calcio lo deve fare finché non sente che è il momento di smettere. L’entusiasmo non lo deve mai perdere».